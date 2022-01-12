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Франция. Лига 2

Кемпер перебрался из «Бастии» в «Генгам»

12 Января 2022 • 04:41 Комментировать
Нанси
...
Бастия
2.70 3.30 2.65
15.01 21:00

Французский фланговый защитник Стефан Кемпер сменил «Бастию» на «Генгам».

28-летний Кемпер подписал с «Генгамом» контракт до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт французского клуба.

Пока неизвестно, сколько за футболиста «Генгам» заплатил «Бастии», но на Transfermarkt Кемпер оценивается в 450 тысяч евро.

В этом сезоне «Генгам» и «Бастия», которые выступают в Лиге 2, идут в середине турнирной таблицы и не особо рассчитывают на повышение в классе.

В первой части сезона 2021/22 Стефан Кемпер провёл за «Бастию» во всех турнирах 20 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бастия Генгам
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