Кемпер перебрался из «Бастии» в «Генгам»

Французский фланговый защитник Стефан Кемпер сменил «Бастию» на «Генгам».

28-летний Кемпер подписал с «Генгамом» контракт до конца сезона 2023/24, сообщает официальный сайт французского клуба.

Пока неизвестно, сколько за футболиста «Генгам» заплатил «Бастии», но на Transfermarkt Кемпер оценивается в 450 тысяч евро.

"J'ai hâte d'être sur la pelouse de Roudourou et d'avoir la couleur rouge sur le dos"



Retrouvez la présentation officielle de @QuemperStephen à la presse qui s'est déroulée en début d'après-midi au #ProPark.#WarRaok #TeamEAG pic.twitter.com/OehDbIWrNZ — En _v_nt Guing_mp (@EAGuingamp) January 11, 2022

В этом сезоне «Генгам» и «Бастия», которые выступают в Лиге 2, идут в середине турнирной таблицы и не особо рассчитывают на повышение в классе.

В первой части сезона 2021/22 Стефан Кемпер провёл за «Бастию» во всех турнирах 20 матчей и отметился двумя голевыми передачами.