«Янг Бойз» подписал голкипера «Дижона»

«Янг Бойз» приобрёл у французского «Дижона» бывшего голкипера молодёжной сборной Швейцарии Антони Рачоппи.

23-летний Рачоппи подписал контракт с «Янг Бойз» контракт, который рассчитан до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Пока неизвестно, сколько заплатил за голкипера «Янг Бойз» французскому клубу, но на Transfermarkt Рачоппи оценивается в один миллион евро.

YB hat auf die Verletzungen ihrer Goalies reagiert und von Dijon den 23-jährigen Genfer Anthony Racioppi verpflichtet. Der ehemalige Schweizer U21-Nationaltorhüter hat einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben.

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-#bscyb #ybforever #transfer pic.twitter.com/r0iRvCWiPs — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) January 10, 2022

За молодёжную сборную Швейцарии Антони Рачоппи играл с 2018 года и провёл в её составе 13 матчей.

В нынешнем сезоне Рачоппи провёл за «Дижон», который играет в Лиге 2, во всех турнирах лишь четыре матча, где пропустил три гола и один раз отыграл на «ноль».