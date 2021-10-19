Игрок «Нима» задержан по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними проститутками

Футболист клуба Лиги 2 Франции «Ним» обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля, но вскоре может и сам оказаться за решёткой.

По данным RMC Sport, спортсмен, имя которого не называется, сообщил о том, что на его автомобиле уехали некие девушки. Одна из них, не достигшая совершеннолетия, пыталась продать машину в автосалон, сотрудники которого заподозрили неладное и оставили машину у себя до выяснения обстоятельств. Девушка также обратилась в полицию, указав, что вступала в половые отношения с футболистом, хозяином авто вместе с двумя подругами, включая еще одну несовершеннолетнюю.

В итоге футболист был задержан после допроса.