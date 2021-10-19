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Франция. Лига 2

Игрок «Нима» задержан по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними проститутками

19 Октября 2021 • 17:39 Комментировать

Футболист клуба Лиги 2 Франции «Ним» обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля, но вскоре может и сам оказаться за решёткой.

По данным RMC Sport, спортсмен, имя которого не называется, сообщил о том, что на его автомобиле уехали некие девушки. Одна из них, не достигшая совершеннолетия, пыталась продать машину в автосалон, сотрудники которого заподозрили неладное и оставили машину у себя до выяснения обстоятельств. Девушка также обратилась в полицию, указав, что вступала в половые отношения с футболистом, хозяином авто вместе с двумя подругами, включая еще одну несовершеннолетнюю.

В итоге футболист был задержан после допроса.

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Ним
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