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Во Франции на замену вышел тренер вратарей

17 Апреля 2021, 23:44,

У французского «Шамбли», выступающего во втором по рангу дивизионе страны, возникла катастрофическая ситуация с вратарями - все четыре футболиста этого амплуа оказались в лазарете.

Когда в субботней игре против «Амьена» травмировался 38-летний голкипер Ксавье Пиното, на замену пришлось выходить тренеру вратарей. Сорокалетний Винсент Планте встал в рамку и отстоял весь второй тайм на ноль. «Шамбли» обыграл «Амьен» в родных стенах со счётом 2:0.

Стоит отметить, что Винсент Планте повесил перчатки на гвоздь четыре года назад. Больше всего игр в своей карьере он провёл за «Кан».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шамбли, Винсент Планте
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