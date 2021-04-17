Во Франции на замену вышел тренер вратарей

У французского «Шамбли», выступающего во втором по рангу дивизионе страны, возникла катастрофическая ситуация с вратарями - все четыре футболиста этого амплуа оказались в лазарете.

Когда в субботней игре против «Амьена» травмировался 38-летний голкипер Ксавье Пиното, на замену пришлось выходить тренеру вратарей. Сорокалетний Винсент Планте встал в рамку и отстоял весь второй тайм на ноль. «Шамбли» обыграл «Амьен» в родных стенах со счётом 2:0.

Стоит отметить, что Винсент Планте повесил перчатки на гвоздь четыре года назад. Больше всего игр в своей карьере он провёл за «Кан».