Президент «Наполи» поддержал критикуемого Конте

Глава «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался в поддержку рулевого команды Антонио Конте.

В четверг «партенопейцы» вылетели из Кубка Италии на стадии 1/8 финала, уступив «Лацио» (1:3). Конте подвергся критике за чрезмерную ротацию – он полностью изменил стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем в рамках Серии А.

«Я согласен с Конте. Он был абсолютно прав, задействовав 11 других игроков. Это была отличная тренировка и ценный жизненный урок. Мы знали, что это будет непросто. Очевидно, что матч мог пройти иначе, если бы состав был более привычным. Тренеру нужно было дать шанс другим игрокам – именно это он и сделал. Результат не имеет значения. Мы можем позволить себе эксперименты», – цитирует Football Italia де Лаурентиса.