Конте – о ротации в матче с «Лацио»: «Когда, если не в этом матче?»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте объяснил ротацию состава в матчей 1/8 финала Кубка Италии против «Лацио» (1:3).

«Это был шаг, на который мы должны были пойти. Когда ещё нам делать ротацию? Парни хорошо работают на тренировках, мы можем потерять их, если не дадим шанс. Я понимаю вопросы про ротацию, но у меня своё видение ситуации. Я считаю, что это была сбалансированная игра, но в определенных ситуациях мы должны были сыграть лучше», – цитирует Конте Sport Mediaset.

Стоит отметить, что «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая идущую следом «Аталанту» на два зачётных балла.