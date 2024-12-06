​Педро: «Похоже, будет сильный сезон»

В итальянском футболе прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии, римский «Лацио» принимал дома «Наполи» и обыграл того со счётом 3:1. Испанский ветеран «Лацио», Педро, прокомментировал секреты успеха клуба. Он верит в то, что римляне смогут выдать сильный сезон.

- Секрет в том, чтобы работать вместе. Я верю в нашего тренера и с удовольствием прихожу на тренировки. Как им все мы. Похоже, у нас может быть очень сильный сезон. Мы дали хороший ответ на недавнее поражение от «Пармы», - цитирует слова испанского футболиста cittaceleste.it.

В последний раз римский «Лацио» побеждал в Кубке Италии в 2019 году.