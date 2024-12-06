Джованни Симеоне: «Я разочарован»

В итальянском футболе прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии, римский «Лацио» принимал дома «Наполи» и обыграл того со счётом 3:1. Единственный мяч со стороны неаполитанцев забил Джованни Симеоне, но он расстроен тем, что его гол не помог команде пройти в четвертьфинал второго по престижу внутреннего турнира в итальянском футболе:

-Доволен ли я своим выступлением? Нет, я расстроен, мы должны были забивать больше. Я разочарован результатом, мой гол сейчас не играет значения. Это то, что я чувствую, - цитирует слова Джованни Симеоне calcionapoli1926.it.

В последний раз «Наполи» побеждал в Кубке Италии в 2020 году.