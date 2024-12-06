Нослин: «Никогда не забуду этот вечер»

В итальянском футболе прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии, римский «Лацио» принимал дома «Наполи» и обыграл того со счётом 3:1. Все три мяча в составе «Лацио» забил молодой нападающий Тиджани Нослин - он впервые в своей профессиональной карьере забил более одного мяча за матч. После игры главный герой встречи прокомментировал итоговый результат:

- Волшебный вечер для меня и для команды тоже. Я его никогда не забуду. Мы хорошо общаемся с тренером, он всегда призывает меня верить в себя, - цитирует слова Нослина cittaceleste.it.

В последний раз «Лацио» побеждал в Кубке Италии в 2019 году.