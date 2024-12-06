​Конте: «Мы расстроены поражением»

В итальянском футболе прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии, римский «Лацио» принимал дома «Наполи» и обыграл того со счётом 3:1. Таким образом, неаполитанцы покинули Кубок Италии, и теперь могут сконцентрироваться исключительно на чемпионате. Однако Антонио Конте, наставник южан, не согласен с такой постановкой вопроса - он дал понять, что расстроен поражением и оно не входило в его планы:

- Мы злы, вне всяких сомнений. Пришлось рискнуть, на поле были игроки, ещё не выступавшие в официальных матчах. Мне необходимо было опробовать их, только так можно двигаться вперёд. Жаль, что в итоге мы вылетели, - цитирует слова Конте calcionapoli1926.it.