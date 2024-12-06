Барони: «Понравилось, как сыграла команда»

В итальянском футболе прошли матчи 1/8 финала Кубка Италии, римский «Лацио» принимал дома «Наполи» и обыграл того со счётом 3:1. Таким образом, неаполитанцы покинули Кубок Италии, и теперь могут сконцентрироваться исключительно на чемпионате. Что до «Лацио», то наставник команды Марко Барони не скрывал, что его задачей является успех в том числе и в кубке Италии:

- Мы хотели пройти «Наполи», мы готовились к этому матчу и ставили такую задачу. Мне понравилось, как сыграла команда - понравился ритм, качество, понравилась индивидуальность на поле, - цитирует слова Барони cittaceleste.it.

В последний раз римский клуб побеждал в кубке Италии в 2019 году.