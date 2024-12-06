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Италия. Кубок Италии

Хет-трик Нослина позволил «Лацио» пройти в Кубке «Наполи»

06 Декабря 2024 • 00:51 Комментировать
Лацио
3:1
Наполи
окончен

«Лацио» с «Наполи» бились за выход в 1/4 финала Кубка Италии.

На 20-й минуте Педро получил мяч в штрафной площади соперника, оставил позади вратаря, который решил сбивать испанца. Маттиа Дзакканьи стрельнул низом в левый угол, и кипер здорово выручил. Вскоре Самуэль Жиго набросил мяч на Тейяни Нослина, которому никто не помешал пробить головой в упор, - 1:0. В ответ Давид Нерес жестко отобрал мяч на половине поля противника и сильно пробил по воротам, голкипер выпустил мяч из рук, и Джованни Симеоне добавил его в сетку - 1:1. Вскоре Дзакканьи ускорился к штрафной и сыграл на Педро, который пяткой перевел на Нослина, а тот поразил правый нижний угол - 2:1.

В самом начале второго тайма Дзакканьи слева подал к дальней штанге, где Нослин уже ударом головой не промахнулся - 3:1.

Протокол игры  
Лацио3:1Наполи
(1:0) Нослин Тейяни32'  
  36'Симеоне Джованни (1:1)
(2:1) Нослин Тейяни41'  
(3:1) Нослин Тейяни50'  
Мандас ХристосЛаццари МануэльЖиго СамуэльПатрикХюсай Эльсейд  80'Деле-Баширу Фисайо 73' (Кастровилли Гаэтано ( 73') Ровелла НиколоНослин Тейяни 90' (Марушич Адам ( 90') Педро Родригес 60' (Гендузи Маттео ( 60') Дзакканьи Маттиа  57' 60' (Исаксен Густав ( 60') Чауна Лум
Запасные: Акпа-Акпро Жан-ДаниэльБашич ТомаФурланетто АлессиоКастельянос ВалентинРоманьоли АлессиоХила МариоМилани АлессандроПроведель Иван
Каприле ЭлияДзербин Алессио 72' (Мактоминай Скотт ( 72') Жуан ЖезусМарин Рафа  26'Спинаццола ЛеонардоГилмор БиллиФолоруншо Майкл 72' (Политано Маттео ( 72') Нерес Давид  84'Распадори Джакомо 85' (Лоботка Станислав ( 85') Нгонж Сириль 72' (Ди Лоренцо Джованни ( 72') Симеоне Джованни 78' (Лукаку Ромелу ( 78')
Запасные: Кварацхелия ХвичаРрахмани АмирКонтини НикитаЗамбо-Ангисса Андре-ФранкМерет АлексОливера МатиасБуонджорно Алессандро
05 декабря.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи

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