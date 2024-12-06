Хет-трик Нослина позволил «Лацио» пройти в Кубке «Наполи»

«Лацио» с «Наполи» бились за выход в 1/4 финала Кубка Италии.

На 20-й минуте Педро получил мяч в штрафной площади соперника, оставил позади вратаря, который решил сбивать испанца. Маттиа Дзакканьи стрельнул низом в левый угол, и кипер здорово выручил. Вскоре Самуэль Жиго набросил мяч на Тейяни Нослина, которому никто не помешал пробить головой в упор, - 1:0. В ответ Давид Нерес жестко отобрал мяч на половине поля противника и сильно пробил по воротам, голкипер выпустил мяч из рук, и Джованни Симеоне добавил его в сетку - 1:1. Вскоре Дзакканьи ускорился к штрафной и сыграл на Педро, который пяткой перевел на Нослина, а тот поразил правый нижний угол - 2:1.

В самом начале второго тайма Дзакканьи слева подал к дальней штанге, где Нослин уже ударом головой не промахнулся - 3:1.