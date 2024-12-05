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Италия. Кубок Италии

«Эмполи» по пенальти прошёл «Фиорентину» в Кубке

05 Декабря 2024 • 01:11 Комментировать
Фиорентина
2:2
Эмполи

«Эмполи» дал в гостях бой в кубковом матче «Фиорентине», которая набрала отличную форму в последнее время.

«Фиалки» пропустили уже на четвёртой минуте - Лиам Хендерсон запрессинговал вратаря хозяев, а Эммануэль Эконг оказался сам перед воротами и попал в угол - 0:1. Додо совершил рывок по левому флангу и выполнил хорошую подачу на правый угол вратарской, Мойзе Кин головой бил из убойной позиции в ближний угол ворот, но мяч попал в перекладину.

Во втором тайме туринцы забили дважды с интервалом в 11 минут. Риккардо Соттиль при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Амиром Ричардсоном и пробил в правый угол ворот, вратарь на месте, но Кин удачно подкараулил отскок и, успешно сыграв на добивании, отправил мяч в сетку - 1:1. Вскоре Соттиль от линии штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч задел спину защитника, который был на линии удара, а затем коварно залетел под правую штангу, кипер ничего не смог поделать - 2:1. Вскоре последовала плохая передача на ход Данило Катальди по центру, Хендерсон перехватил мяч и выполнил передачу на ход Себастьяно Эспозито практически по центру, тот убежал в штрафную площадь и уверенно перебросил мяч через вратаря - 2:2.

В серии пенальти лучше были гости - 3:4.

Протокол игры  
Фиорентина

2:2

(пен. 3:4)

Эмполи
  4'Эконг Эммануэль (0:1)
(1:1) Кин Мойзе59'  
(2:1) Соттиль Риккардо70'  
  75'Эспозито Себастьяно (2:2)
   
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонКомуццо ПьетроРаньери ЛукаГосенс Робин  74' 75' (Паризи Фабьяно ( 75') Мартинес Куарта Лукас 52' (Ричардсон Амир ( 52') Катальди ДанилоКольпани Андреа 52' (Иконе Жонатан ( 52') Бельтран Лукас 74' (Гудмундссон Альберт ( 74') Соттиль Риккардо 83' (Куаме Кристиан ( 83') Кин Мойзе
Запасные: Мартинелли ТоммазоКайоде МайклАдли ЯсинДе Хеа ДавидМорено МатиасПонграчич МаринБираги Кристиано
Сегетти ЯкопоМариануччи Лука  36'Исмайли Ардиан 64' (Пеццелла Джузеппе ( 64'  82') Тосто ЛоренцоСамбья Саломон 82' (Гьяси Эммануэль ( 82') Белардинелли Лука 64' (Вити Маттиа ( 64') Хендерсон ЛиамКэкачей Либерато 64' (Мале Юссеф ( 64') Эконг ЭммануэльЭспозито СебастьяноСольбаккен Ола 74' (Коломбо Лоренцо ( 74')
Запасные: Бианке Эль НоаБаччи ЯкопоБембниста ДавидВаскес ДэвисПопов БогданКонате ИсмаэльПеризан Самуэле
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Фиорентина — Эмполи Кубка Италии — 4 декабря 2024
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