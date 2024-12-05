«Эмполи» по пенальти прошёл «Фиорентину» в Кубке

«Эмполи» дал в гостях бой в кубковом матче «Фиорентине», которая набрала отличную форму в последнее время.

«Фиалки» пропустили уже на четвёртой минуте - Лиам Хендерсон запрессинговал вратаря хозяев, а Эммануэль Эконг оказался сам перед воротами и попал в угол - 0:1. Додо совершил рывок по левому флангу и выполнил хорошую подачу на правый угол вратарской, Мойзе Кин головой бил из убойной позиции в ближний угол ворот, но мяч попал в перекладину.

Во втором тайме туринцы забили дважды с интервалом в 11 минут. Риккардо Соттиль при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Амиром Ричардсоном и пробил в правый угол ворот, вратарь на месте, но Кин удачно подкараулил отскок и, успешно сыграв на добивании, отправил мяч в сетку - 1:1. Вскоре Соттиль от линии штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч задел спину защитника, который был на линии удара, а затем коварно залетел под правую штангу, кипер ничего не смог поделать - 2:1. Вскоре последовала плохая передача на ход Данило Катальди по центру, Хендерсон перехватил мяч и выполнил передачу на ход Себастьяно Эспозито практически по центру, тот убежал в штрафную площадь и уверенно перебросил мяч через вратаря - 2:2.

В серии пенальти лучше были гости - 3:4.