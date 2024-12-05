«Эмполи» по пенальти прошёл «Фиорентину» в Кубке

«Эмполи» дал в гостях бой в кубковом матче «Фиорентине», которая набрала отличную форму в последнее время.
«Фиалки» пропустили уже на четвёртой минуте - Лиам Хендерсон запрессинговал вратаря хозяев, а Эммануэль Эконг оказался сам перед воротами и попал в угол - 0:1. Додо совершил рывок по левому флангу и выполнил хорошую подачу на правый угол вратарской, Мойзе Кин головой бил из убойной позиции в ближний угол ворот, но мяч попал в перекладину.
Во втором тайме туринцы забили дважды с интервалом в 11 минут. Риккардо Соттиль при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Амиром Ричардсоном и пробил в правый угол ворот, вратарь на месте, но Кин удачно подкараулил отскок и, успешно сыграв на добивании, отправил мяч в сетку - 1:1. Вскоре Соттиль от линии штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч задел спину защитника, который был на линии удара, а затем коварно залетел под правую штангу, кипер ничего не смог поделать - 2:1. Вскоре последовала плохая передача на ход Данило Катальди по центру, Хендерсон перехватил мяч и выполнил передачу на ход Себастьяно Эспозито практически по центру, тот убежал в штрафную площадь и уверенно перебросил мяч через вратаря - 2:2.
В серии пенальти лучше были гости - 3:4.
|Фиорентина
2:2
(пен. 3:4)
|Эмполи
|4'Эконг Эммануэль (0:1)
|(1:1) Кин Мойзе59'
|(2:1) Соттиль Риккардо70'
|75'Эспозито Себастьяно (2:2)
Бан пользователя