Гроссо: «Жаль, что покидаем кубок»

Итальянский «Милан» показал класс в кубковом матче против «Сассуоло», подопечные Паулу Фонсеки выиграли со счётом 6:1. Хорошо известный любителям футбола Фабио Гроссо, являющийся наставником «Сассуоло», прокомментировал итоги матча.

- Это был непростой матч. Соперник предстал настроенным добыть квалификацию в следующий раунд и был очень мотивирован. Жаль, что нам приходится покинуть Кубок Италии. Не могу сказать, что он был нашим главным приоритетом, но поражения полезны тем, что позволяют сделать выводы и улучшить определённые аспекты, - цитирует слова Гроссо pianetamilan.it.

Теперь «Милан» сыграет в четвертьфинале.