«Милан» забил уже 24 гола в первых таймах - лучший результат в Италии

Итальянский «Милан» показал класс в кубковом матче против «Сассуоло», подопечные Паулу Фонсеки выиграли со счётом 6:1. Четыре из шести голов в этом матче «Милан» забил в первом тайме, и всего на его счету теперь уже 24 гола, забитых в первом тайме в нынешнем сезоне, с учётом всех турниров, в которых участвует клуб.

Это лучший результат среди всех итальянских клубов, правда, пока что «Милан» делит пальму первенства с «Аталантой», которая также забила 24 гола в первых таймах своих матчей в нынешнем сезоне.

Любопытно, что в следующем своём матче «Милан» сыграет как раз против «Аталанты» в рамках чемпионата Италии.

