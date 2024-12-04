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Италия. Кубок Италии

Леау: «Провели отличный матч»

04 Декабря 2024 • 02:57 Комментировать
Милан
6:1
Сассуоло

Итальянский «Милан» показал класс в кубковом матче против «Сассуоло», подопечные Паулу Фонсеки выиграли со счётом 6:1. Португальский нападающий Рафаэл Леау вышел в стартовом составе, забил гол уже в середине первого тайма и выглядит очень довольным положением вещей:

-Мы провели отличный матч. Сегодня мы показали именно то, что хотим показывать на поле. Очень важно сохранить эту атмосферу воодушевления и оптимизма. В пятницу у нас ещё один важнейший матч. Мы должны хорошо к нему подготовиться, - цитирует слова Леау pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» не побеждал в Кубке Италии с далёкого 2003 года. В следующем матче «Милан» сыграет против «Аталанты» в рамках чемпионата Италии.


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Евро-Футбол.Ру,
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