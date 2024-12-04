​Томори: «Теперь мы обороняемся всей командой»

Итальянский «Милан» показал класс в кубковом матче против «Сассуоло», подопечные Паулу Фонсеки выиграли со счётом 6:1. Английский защитник Фикайо Томори считает, что команда начала гораздо лучше взаимодействовать на поле, в том числе и в обороне. Он поделился своими мыслями по поводу прошедшего матча:

Мы - сильная команда. Мы хотим побеждать в каждом матче. Сейчас наша главная цель - меньше пропускать. Сейчас мы стали лучше взаимодействовать в обороне как команда, в этом участвуют все футболисты, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» не побеждал в Кубке Италии с далёкого 2003 года. В следующем матче «Милан» сыграет против «Аталанты» в рамках чемпионата Италии.