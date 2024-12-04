Абрахам: «Рад, смог помочь команде»

Итальянский «Милан» показал класс в кубковом матче против «Сассуоло», подопечные Паулу Фонсеки выиграли со счётом 6:1. Английский нападающий Тэмми Абрахам, который в прошлом выступал за «Рому», заявил, что рад итогам матча и своему вкладу в крупную победу.

- Я доволен победой и тем, что помогаю команде. Мы должны продолжать побеждать. Хочу ли я уйти? Нет, не хочу, любой игрок мечтает играть за «Милан», - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» не побеждал в Кубке Италии с далёкого 2003 года. В следующем матче «Милан» сыграет против «Аталанты» в рамках чемпионата Италии.