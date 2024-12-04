​Фонсека всем доволен после того, как «Милан» выиграл 6:1

Итальянский «Милан» показал класс в кубковом матче против «Сассуоло», подопечные Паулу Фонсеки выиграли со счётом 6:1. Португальский наставник впервые за долгое время выглядит явно довольным, он похвалил своих подопечных:

- Мне очень понравился этот «Милан», мы провели очень сильный матч. Было очень много хорошего на поле, и я очень доволен, все хорошо сыграли. Были замены, был обновлённый состав, но все хорошо отреагировали, и это тоже важно, - цитирует слова наставника итальянского клуба pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» не побеждал в Кубке Италии с далёкого 2003 года.