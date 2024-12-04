«Милан» забил шесть мячей лидеру Серии В

Лидер Серии В «Сассуоло» по всем раскладам мог дать бой «Милану» в Кубке Италии, но откровенно провалился на «Сан-Сиро». Уже в середине первого тайма «красно-чёрные» вели с запасом в четыре гола.

Тиджани Рейндерс из центра поля сыграл на ход Саму Чуквуэзе, который оторвался от опеки и пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу, но Чуквуэзе отправил его в сетку. Вскоре защитник гостей выбил мяч у Рафаэла Леау, тот удачно отскочил к Рейндерсу, а Тиджани в касание вколотил его под левую штангу из-за пределов штрафной площади - 2:0. Тут же перехват, и до верного разыгран мяч, точку ставил Чуквуэзе ударом в левый угол. Рубен Лофтус-Чик выполнил проникающую передачу к линии штрафной площади на ход Леау, Рафаэл успешно набежал на мяч и низом сильно отправил его под правую штангу - 4:0.

Во втором тайме Кристиан Пулишич справа навесил в штангу, и Давиде Калабрия с отскока добил мяч. Через три минуты Самуэле Мулаттьери с правого края штрафной сходу пробил под ближнюю штангу - есть гол престижа, 5:1. Ноа Окафор слева прорвался к штрафной и создал момент для Абрахама, который перебросил мяч над кипером - 6:1.

Помимо «Милана» в следующий раунд ранее пробилась «Болонья».