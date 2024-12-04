Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

«Милан» забил шесть мячей лидеру Серии В

04 Декабря 2024 • 00:55 Комментировать
Милан
6:1
Сассуоло
окончен

Лидер Серии В «Сассуоло» по всем раскладам мог дать бой «Милану» в Кубке Италии, но откровенно провалился на «Сан-Сиро». Уже в середине первого тайма «красно-чёрные» вели с запасом в четыре гола.

Тиджани Рейндерс из центра поля сыграл на ход Саму Чуквуэзе, который оторвался от опеки и пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу, но Чуквуэзе отправил его в сетку. Вскоре защитник гостей выбил мяч у Рафаэла Леау, тот удачно отскочил к Рейндерсу, а Тиджани в касание вколотил его под левую штангу из-за пределов штрафной площади - 2:0. Тут же перехват, и до верного разыгран мяч, точку ставил Чуквуэзе ударом в левый угол. Рубен Лофтус-Чик выполнил проникающую передачу к линии штрафной площади на ход Леау, Рафаэл успешно набежал на мяч и низом сильно отправил его под правую штангу - 4:0.

Во втором тайме Кристиан Пулишич справа навесил в штангу, и Давиде Калабрия с отскока добил мяч. Через три минуты Самуэле Мулаттьери с правого края штрафной сходу пробил под ближнюю штангу - есть гол престижа, 5:1. Ноа Окафор слева прорвался к штрафной и создал момент для Абрахама, который перебросил мяч над кипером - 6:1.

Помимо «Милана» в следующий раунд ранее пробилась «Болонья».

Протокол игры  
Милан6:1Сассуоло
(1:0) Чуквуэзе Саму12'  
(2:0) Рейндерс Тиджани17'  
(3:0) Чуквуэзе Саму21'  
(4:0) Леау Рафаэл23'  
(5:0) Калабрия Давиде56'  
  59'Мулаттьери Самуэле (5:1)
(6:1) Абрахам Тэмми62'  
Спортьелло Марко 46' (Торриани Лоренцо ( 46') Калабрия ДавидеТомори ФикайоПавлович СтрахиньяТерраччано Филиппо  80'Фофана Юссуф 46' (Окафор Ноа ( 46') Рейндерс Тиджани 65' (Бартезаги Давиде ( 65') Чуквуэзе СамуЛофтус-Чик Рубен 46' (Пулишич Кристиан ( 46') Леау Рафаэл 46' (Муса Юнус ( 46') Абрахам Тэмми
Запасные: Тиав МаликХименес АлексГаббия МаттеоНоа РавьерМората АльвароКамарда ФранческоЭмерсон Жуниор
Саталино ДжакомоПас Йеферсон  39' 46' (Миранда Кевин ( 46') Одентал Кас  64'Мухаремович ТарикПьераньоло Эдоардо 67' (Торстведт Кристиан ( 67') Ианнони ЭдоардоОбьянг ПедроКалигара Фабрицио 67' (Миссори Филиппо ( 67') Вольпато КристианМулаттьери Самуэле 82' (Куми Джастин ( 82') Антист Жанис 82' (Тольян Йереми ( 82')
Запасные: Пьерини НиколасД'Андреа ЛукаМоро ЛукаБолока ДаниэльРуссо ФлавиоМолдован ХорациуГион АндреаЛорьенте АрманБерарди ДоменикоРуссо Алессандро
03 декабря.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
00:55
«Милан» забил шесть мячей лидеру Серии В
03 Декабря
22:30
«Милан» - «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:1
21:52
​«Милан» объявил состав на игру с «Сассуоло»
10:39
Ставка и прогноз на матч Милан — Сассуоло Кубка Италии — 3 декабря 2024
02:11
Милан - Сассуоло: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Декабря
22:48
Фонсека – о кубковом матче с «Сассуоло»: «Это команда уровня Серии А»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
«Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Монца Монца
4
0
1.71 3.45 5.00
Видео
Окончен
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
6
1
1.22 6.00 11.00
Видео
04.12.24 в 23:00
Фиорентина Фиорентина
Эмполи Эмполи
1.47 4.10 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
00:55 · Италия. Кубок
«Милан» забил шесть мячей лидеру Серии В
03 Декабря
22:56 · Италия. Кубок
Фонсека: «У «Милана» хорошие шансы зайти далеко в Кубке Италии»
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:1
22:28 · Италия. Кубок
«Болонья» - первый участник четвертьфинала Кубка Италии
21:52 · Италия. Кубок
​«Милан» объявил состав на игру с «Сассуоло»
02 Декабря
22:48 · Италия. Кубок
Фонсека – о кубковом матче с «Сассуоло»: «Это команда уровня Серии А»
27 Сентября
10:21 · Италия. Кубок
Конте прокомментировал победу «Наполи» со счётом 5:0
05:13 · Италия. Кубок
Конте: «Гилмор убедил меня, но не удивил»
26 Сентября
23:56 · Италия. Кубок
«Наполи» забил 5 мячей в ворота «Палермо»
12:57 · Италия. Серия А
Соле близок к переходу в «Удинизе»
15 Сентября
19:36 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Мне понравилась энергетика»
12 Августа
03:57 · Италия. Кубок
Фабрегас прокомментировал травму Варана
11 Августа
22:41 · Италия. Кубок
Варан получил травму в начале дебютного матча за «Комо»
00:19 · Италия. Кубок
«Наполи» только в серии пенальти выиграл первый матч с Конте 1
10 Августа
06:51 · Италия. Кубок
Галлиани: «Неста станет великим тренером»
16 Июня
13:58 · Италия. Кубок
​Фраттези: «Заблокировал сестру, когда она отпраздновала победу «Ювентуса» в Кубке Италии» 2
18 Мая
10:15 · Италия. Кубок
Капелло высказался об увольнении Аллегри из «Ювентуса»
16 Мая
09:14 · Италия. Кубок
Гасперини: «Аталанта» сделала не меньше «Ювентуса» для победы» 1
07:33 · Италия. Кубок
Аллегри установил рекорд, побив достижение Манчини
02:20 · Италия. Кубок
Ди Ливио: «Влахович молодец, Рабио разочаровал»
02:02 · Италия. Кубок
​Элканн: «Кубок - это хорошо»
01:41 · Италия. Кубок
Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» 12
00:20 · Италия. Кубок
«Ювентус» прервал серию неудачных матчей 1
15 Мая
23:27 · Италия. Кубок
Миранчук вышел на замену в финале Кубка Италии во втором тайме
23:10 · Италия. Кубок
«Ювентус» минимально ведёт у «Аталанты» после перерыва финала Кубка Италии
Все новости