Фонсека: «У «Милана» хорошие шансы зайти далеко в Кубке Италии»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека озвучил цели в Кубке Италии.

«Мне очень нравится этот турнир, думаю, что у нас хорошие шансы зайти далеко. Система построена таким образом, что она помогает лучшим командам выйти в полуфинал, а дальше всё сводится к вашему уровню. Мы – «Милан», мы амбициозны и хотим дойти минимум до финала», – цитирует Фонсеку Sport Mediaset.

Сегодня, 3-го декабря, «Милану» предстоит сыграть против «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В Серии А «Милан» занимает лишь седьмое место после 14 туров.