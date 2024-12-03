«Болонья» - первый участник четвертьфинала Кубка Италии

«Болонья» и «Монца» первыми соперничали в 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Хозяева поля доминировали в этом поединке на протяжении всех 90 минут. Правда, первая треть игры прошла без голов, после чего отличились Томмазо Побега и Риккардо Орсолини с передач Сантьяго Кастро. Он же помог забить Бенжамину Домингесу на 63-й минуте, а в концовке поразил ворота и сам. Итоговый счет - 4:0. «Болонья» в четвертьфинале.
Протокол игры
|(1:0) Побега Томмазо32'
|(2:0) Орсолини Риккардо35'
|(3:0) Домингес Бенжамин63'
|(4:0) Кастро Сантьяго76'
Равалья Федерико•Хольм Эмиль78' (Эрлич Мартин (78') •Лукуми Джон78' (Корацца Томмазо (78') •Казале Николо•Ликояннис Хараламбос•Фройлер Ремо61' (Урбаньски Кацпер (61') •Побега Томмазо•Орсолини Риккардо39' (Домингес Бенжамин (39') •Фергюсон Льюис61' (Моро Никола (61') •Айлинг Самуэль•Кастро Сантьяго
Пицциньякко Семуэль•Иццо Армандо• 65'Кальдирола Лука•Д'Амброзио Данило64' (Форсон Омари (64') •Биринделли Самуэле•Валоти Матиа•Виньято Самуэле46' (Мота Дани (46') •Коломбо Леонардо71' (Сенси Стефано (71') •Марич Мирко•Петанья Андреа64' (Карбони Андреа (64') •Чиурриа Патрик71' (Мартинс Кевин (71')
03 декабря.
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