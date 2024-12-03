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Италия. Кубок Италии

«Болонья» - первый участник четвертьфинала Кубка Италии

03 Декабря 2024 • 22:28 Комментировать
Болонья
4:0
Монца
окончен

«Болонья» и «Монца» первыми соперничали в 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Хозяева поля доминировали в этом поединке на протяжении всех 90 минут. Правда, первая треть игры прошла без голов, после чего отличились Томмазо Побега и Риккардо Орсолини с передач Сантьяго Кастро. Он же помог забить Бенжамину Домингесу на 63-й минуте, а в концовке поразил ворота и сам. Итоговый счет - 4:0. «Болонья» в четвертьфинале.

Протокол игры  
Болонья4:0Монца
(1:0) Побега Томмазо32'  
(2:0) Орсолини Риккардо35'  
(3:0) Домингес Бенжамин63'  
(4:0) Кастро Сантьяго76'  
Равалья ФедерикоХольм Эмиль 78' (Эрлич Мартин ( 78') Лукуми Джон 78' (Корацца Томмазо ( 78') Казале НиколоЛикояннис ХараламбосФройлер Ремо 61' (Урбаньски Кацпер ( 61') Побега ТоммазоОрсолини Риккардо 39' (Домингес Бенжамин ( 39') Фергюсон Льюис 61' (Моро Никола ( 61') Айлинг СамуэльКастро Сантьяго
Запасные: Ндой ДанПош ШтефанОдгор ЙенсБаньолини НиколаМиранда ХуанСкорупски ЛукашФаббьян ДжованниБёкема СэмКарлссон Йеспер IIIДе Сильвестри Лоренцо
Пицциньякко СемуэльИццо Армандо  65'Кальдирола ЛукаД'Амброзио Данило 64' (Форсон Омари ( 64') Биринделли СамуэлеВалоти МатиаВиньято Самуэле 46' (Мота Дани ( 46') Коломбо Леонардо 71' (Сенси Стефано ( 71') Марич МиркоПетанья Андреа 64' (Карбони Андреа ( 64') Чиурриа Патрик 71' (Мартинс Кевин ( 71')
Запасные: Мари ПаблоБондо УорренПостильоне НикколоПерейра Педру IIТурати СтефаноДжурич Милан IIКирьякопулос ГеоргиосБьянко АлессандроМацца АндреаКапрари Джанлука
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Монца

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Рискованная ставка и прогноз на матч Болонья — Монца Кубка Италии — 3 декабря 2024
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