«Болонья» - первый участник четвертьфинала Кубка Италии

«Болонья» и «Монца» первыми соперничали в 1/8 финала Кубка Италии по футболу. Хозяева поля доминировали в этом поединке на протяжении всех 90 минут. Правда, первая треть игры прошла без голов, после чего отличились Томмазо Побега и Риккардо Орсолини с передач Сантьяго Кастро. Он же помог забить Бенжамину Домингесу на 63-й минуте, а в концовке поразил ворота и сам. Итоговый счет - 4:0. «Болонья» в четвертьфинале.