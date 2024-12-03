​«Милан» объявил состав на игру с «Сассуоло»

В итальянском футболе настала пора матчей 1/8 финала Кубка, и «Милану» предстоит принять сегодня вечером на своем поле «Сассуоло». Накануне игры наставник «Милана» Паулу Фонсека обнародовал данные по стартовому составу своей дружины. С самых первых минут сыграет Рафаэл Леау, португальский нападающий нечасто попадал в последнее время в основной состав, в основном выходя на замену.

«Милан»: Спортьелло, Калабрия, Томори, Павлович, Террачиано, Фофана, Рейндерс, Чуквуезе, Лофтус-чик, Леау, Абрахам.

В последний раз «Милан» побеждал в Кубке Италии в далёком 2003 году.