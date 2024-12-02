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Италия. Кубок Италии

Фонсека – о кубковом матче с «Сассуоло»: «Это команда уровня Серии А»

02 Декабря 2024 • 22:48 Комментировать
Милан
...
Сассуоло
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Через 23 ч. 31 мин.

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека лестно высказался о «Сассуоло» перед кубковым матчем.

«Милан» давно не выигрывал Кубок Италии, мы должны быть амбициозны, но нельзя заглядывать слишком далеко вперёд, важно сосредоточиться на завтрашнем матче.

Для меня «Сассуоло» — это не команда уровня Серии В. У них много игроков, которые играли в высшей лиге, это касается не только Берарди. Они не просто так обыграли «Лечче» со счётом 2:0 в предыдущем раунде, мы их изучали.

Я сказал футболистам, что их ждёт сложная игра против команды уровня Серии А», — цитирует наставника «Милана» Football Italia.

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МИЛАН САССУОЛО
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