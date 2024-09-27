Конте прокомментировал победу «Наполи» со счётом 5:0

«У команды был идеальный подход к этой встрече. Мне понравилась решительность и внимательность в действиях моих подопечных. Но всегда есть над чем работать, чтобы стать еще сильнее. Нужно убрать некоторые недостатки», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.