Конте прокомментировал победу «Наполи» со счётом 5:0

Наставник «Наполи» Антонио Конте поделился впечатлениями от кубкового поединка против «Палермо». Неаполитанский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0.
«У команды был идеальный подход к этой встрече. Мне понравилась решительность и внимательность в действиях моих подопечных. Но всегда есть над чем работать, чтобы стать еще сильнее. Нужно убрать некоторые недостатки», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.
В чемпионате Италии «Наполи» располагается на втором месте в турнирной таблице. После пяти туров команда Конте набрала десять очков.
Бан пользователя