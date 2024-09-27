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Италия. Кубок Италии

Конте прокомментировал победу «Наполи» со счётом 5:0

27 Сентября 2024 • 10:21 Комментировать

Наставник «Наполи» Антонио Конте поделился впечатлениями от кубкового поединка против «Палермо». Неаполитанский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0.

«У команды был идеальный подход к этой встрече. Мне понравилась решительность и внимательность в действиях моих подопечных. Но всегда есть над чем работать, чтобы стать еще сильнее. Нужно убрать некоторые недостатки», - передает слова итальянского специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

В чемпионате Италии «Наполи» располагается на втором месте в турнирной таблице. После пяти туров команда Конте набрала десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
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