Конте: «Гилмор убедил меня, но не удивил»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что думает о выступлении полузащитника Билли Гилмора.

В четверг шотландец впервые вышел в стартовом составе неаполитанцев в матче Кубка Италии против «Палермо». 23-летний футболист отыграл до финального свистка и помог своей команде одержать разгромную победу (5:0).

«Гилмор показал убедительную игру, но я не был этим удивлён. Я хорошо знаю его по своему опыту работы в Англии. У него отличные характеристики, как и у других наших новичков», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Конте.

Билли Гилмор перебрался в «Наполи» из «Брайтона» за 14 млн евро.