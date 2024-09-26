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Италия. Кубок Италии

«Наполи» забил 5 мячей в ворота «Палермо»

26 Сентября 2024 • 23:56 Комментировать
Наполи
5:0
Палермо
окончен

В матче Кубка Италии «Наполи» дома играл против «Палермо» и легко добился приемлемого результата. К 12-й минуте фаворит обеспечил себе задел в два гола после ударов Сириля Нгонжа. На перерыв команды ушли при счете 3:0, на 42-й минуте отличился Жуан Жезус. После часа игры «Палермо» остался вдесятером после удаления Алёши Васича. На 70-й минуте Давид Нерес к голевой передаче добавил результативную попытку - 4:0. Еще гол уже от Скотта Мактоминая, 5:0 - очень легкая победа неаполитанцев.

Протокол игры  
Наполи5:0Палермо
(1:0) Нгонж Сириль7'  
(2:0) Нгонж Сириль12'  
(3:0) Жуан Жезус42'  
(4:0) Нерес Давид70'  
(5:0) Мактоминай Скотт77'  
Каприле ЭлияМаццокки ПаскуалеМарин Рафа  86'Жуан ЖезусСпинаццола ЛеонардоЛоботка Станислав 57' (Дзербин Алессио ( 57') Гилмор БиллиНерес Давид 76' (Кварацхелия Хвича ( 76') Распадори Джакомо 77' (Мактоминай Скотт ( 77') Нгонж Сириль 57' (Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 57') Симеоне Джованни 76' (Лукаку Ромелу ( 76')
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКонтини НикитаПолитано МаттеоОливера МатиасБуонджорно Алессандро
Сиригу СальватореAlessio ButtaroПеда ПатрикБания Раян 72' (Сегре Джакопо ( 72') Чеккарони ПьетроAljosa Vasic  59'Раноккья Филиппо 63' (Инсинье Роберто ( 63') Шарич Дарио 72' (Лучиони Фабио ( 72') Ле Дуарон Жереми 63' (Гомес Клаудио ( 63') Брунори МаттеоЛунн Кристоффер 84' (Пьероцци Никколо ( 84')
Запасные: Manfredi NespolaАппюа СтредерАнри ТомаДепланше СебастьяноДи Мариано ФранческоНиколау ДимитрисДиаките Салим
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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Наполи

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25 Сентября
21:52
Бесплатный прогноз и ставка на матч Наполи — Палермо Кубка Италии — 26 сентября 2024
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