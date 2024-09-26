«Наполи» забил 5 мячей в ворота «Палермо»

В матче Кубка Италии «Наполи» дома играл против «Палермо» и легко добился приемлемого результата. К 12-й минуте фаворит обеспечил себе задел в два гола после ударов Сириля Нгонжа. На перерыв команды ушли при счете 3:0, на 42-й минуте отличился Жуан Жезус. После часа игры «Палермо» остался вдесятером после удаления Алёши Васича. На 70-й минуте Давид Нерес к голевой передаче добавил результативную попытку - 4:0. Еще гол уже от Скотта Мактоминая, 5:0 - очень легкая победа неаполитанцев.
Протокол игры
|(1:0) Нгонж Сириль7'
|(2:0) Нгонж Сириль12'
|(3:0) Жуан Жезус42'
|(4:0) Нерес Давид70'
|(5:0) Мактоминай Скотт77'
Каприле Элия•Маццокки Паскуале•Марин Рафа• 86'Жуан Жезус•Спинаццола Леонардо•Лоботка Станислав57' (Дзербин Алессио (57') •Гилмор Билли•Нерес Давид76' (Кварацхелия Хвича (76') •Распадори Джакомо77' (Мактоминай Скотт (77') •Нгонж Сириль57' (Замбо-Ангисса Андре-Франк (57') •Симеоне Джованни76' (Лукаку Ромелу (76')
Сиригу Сальваторе•Alessio Buttaro•Педа Патрик•Бания Раян72' (Сегре Джакопо (72') •Чеккарони Пьетро•Aljosa Vasic• 59'Раноккья Филиппо63' (Инсинье Роберто (63') •Шарич Дарио72' (Лучиони Фабио (72') •Ле Дуарон Жереми63' (Гомес Клаудио (63') •Брунори Маттео•Лунн Кристоффер84' (Пьероцци Никколо (84')
26 сентября.
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