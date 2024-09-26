«Наполи» забил 5 мячей в ворота «Палермо»

В матче Кубка Италии «Наполи» дома играл против «Палермо» и легко добился приемлемого результата. К 12-й минуте фаворит обеспечил себе задел в два гола после ударов Сириля Нгонжа. На перерыв команды ушли при счете 3:0, на 42-й минуте отличился Жуан Жезус. После часа игры «Палермо» остался вдесятером после удаления Алёши Васича. На 70-й минуте Давид Нерес к голевой передаче добавил результативную попытку - 4:0. Еще гол уже от Скотта Мактоминая, 5:0 - очень легкая победа неаполитанцев.