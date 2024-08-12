Фабрегас прокомментировал травму Варана

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос журналистов о травме центрального защитника Рафаэля Варана.

Французский футболист вынужденно покинул поле уже на 23-й минуте дебютного матча за свою новую команду против «Сампдории». Встреча Кубка Италии завершилась поражением команды Фабрегаса в серии послематчевых пенальти.

«Да, это травма. Мне очень жаль Рафаэля, он перенёс много травм за свою карьеру. Кажется, он повредил колено, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного – сначала мы должны проконсультироваться с врачами», – передаёт TMW слова испанского наставника из послематчевого интервью.

Рафаэль Варан перешёл в «Комо» этим летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед».