Варан получил травму в начале дебютного матча за «Комо»

Дебютный матч Рафаэля Варана в цветах «Комо» сложился неудачно.

31-летний центральный защитник вышел в стартовом составе команды в поединке Кубка Италии против «Сампдории», но уже на 23-й минуте был заменён. Француз не смог продолжить игру из-за проблем с коленом, однако смог покинуть поле самостоятельно.

Рафаэль Варан был подписан «Комо» этим летом в качестве свободного агента. До переезда в Италию футболист выступал за английский «Манчестер Юнайтед».

19 августа «Комо» стартует в Серии А гостевым матчем против «Ювентуса». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.