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Италия. Кубок Италии

Варан получил травму в начале дебютного матча за «Комо»

11 Августа 2024 • 22:41 Комментировать
Сампдория
1:1
Комо
1 3.05 X 3.40 2 2.35
2-й тайм

Дебютный матч Рафаэля Варана в цветах «Комо» сложился неудачно.

31-летний центральный защитник вышел в стартовом составе команды в поединке Кубка Италии против «Сампдории», но уже на 23-й минуте был заменён. Француз не смог продолжить игру из-за проблем с коленом, однако смог покинуть поле самостоятельно.

Рафаэль Варан был подписан «Комо» этим летом в качестве свободного агента. До переезда в Италию футболист выступал за английский «Манчестер Юнайтед».

19 августа «Комо» стартует в Серии А гостевым матчем против «Ювентуса». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Рафаэль Варан

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21:35
Ставка и прогноз на матч Сампдория — Комо Кубка Италии — 11 августа 2024
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