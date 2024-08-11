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Италия. Кубок Италии

«Наполи» только в серии пенальти выиграл первый матч с Конте

11 Августа 2024 • 00:19 Комментировать
Наполи
0:0
Модена

«Наполи» провёл первый официальный матч с Антонио Конте во главе команды. В домашней игре на Кубок с «Моденой» практически основной состав команды не смог забить за 90 минут. Все многочисленные удары шли мимо или пресекались голкипером. А лучший момент был у гостей - Антонио Палумбо из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в левый угол ворот, мяч угодил в крестовину, в это время кипер застыл на месте и уже просто наблюдал за полётом мяча.

В итоге назначена серия пенальти, которую выиграли футболисты «Наполи» (4:3).

Протокол игры  
Наполи

0:0

(пен. 4:3)

Модена
Мерет АлексРрахмани АмирБуонджорно АлессандроДи Лоренцо ДжованниМаццокки ПаскуалеЛоботка СтаниславЗамбо-Ангисса Андре-ФранкСпинаццола ЛеонардоПолитано МаттеоКварацхелия ХвичаРаспадори Джакомо
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Ганьо РиккардоПергреффи АнтониоЗаро ДжованниКальдара МаттиаИдрисси РиадКоттали МаттеоБаттистелла ТомасМаньино ЛукаСанторо СимонеПалумбо АнтониоГлиоцци Этторе
Запасные: Кауц КристианАбьюзо ФабиоОлива МаркоБожанай КлейсБагерия ФабрициоДука ЭдоардоБеюку ГэдиМонделе ЛукасНьянг УсманСасси Якопо
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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Модена

Новости по матчу

09 Августа
21:50
Бесплатная ставка и прогноз на матч Наполи — Модена Кубка Италии — 10 августа 2024
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Окончен после пенальти
Кремонезе Кремонезе
Бари Бари
1
1
1.84 3.45 4.40
Видео
Окончен
Верона Верона
Чезена Чезена
1
2
1.56 4.10 5.80
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Окончен
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1.50 4.30 6.20
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