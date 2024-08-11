«Наполи» только в серии пенальти выиграл первый матч с Конте

«Наполи» провёл первый официальный матч с Антонио Конте во главе команды. В домашней игре на Кубок с «Моденой» практически основной состав команды не смог забить за 90 минут. Все многочисленные удары шли мимо или пресекались голкипером. А лучший момент был у гостей - Антонио Палумбо из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в левый угол ворот, мяч угодил в крестовину, в это время кипер застыл на месте и уже просто наблюдал за полётом мяча.
В итоге назначена серия пенальти, которую выиграли футболисты «Наполи» (4:3).
Протокол игры
Мерет Алекс•Ррахмани Амир•Буонджорно Алессандро•Ди Лоренцо Джованни•Маццокки Паскуале•Лоботка Станислав•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Спинаццола Леонардо•Политано Маттео•Кварацхелия Хвича•Распадори Джакомо
Ганьо Риккардо•Пергреффи Антонио•Заро Джованни•Кальдара Маттиа•Идрисси Риад•Коттали Маттео•Баттистелла Томас•Маньино Лука•Санторо Симоне•Палумбо Антонио•Глиоцци Этторе
10 августа.
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