«Наполи» только в серии пенальти выиграл первый матч с Конте

«Наполи» провёл первый официальный матч с Антонио Конте во главе команды. В домашней игре на Кубок с «Моденой» практически основной состав команды не смог забить за 90 минут. Все многочисленные удары шли мимо или пресекались голкипером. А лучший момент был у гостей - Антонио Палумбо из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в левый угол ворот, мяч угодил в крестовину, в это время кипер застыл на месте и уже просто наблюдал за полётом мяча.

В итоге назначена серия пенальти, которую выиграли футболисты «Наполи» (4:3).