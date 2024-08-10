Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Галлиани: «Неста станет великим тренером»

10 Августа 2024 • 06:51 Комментировать
Монца
0:0
Зюйдтироль

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани высоко оценивает тренерские перспективы Алессандро Несты.

Легендарный экс-защитник «Милана» и «Лацио» был назначен на должность рулевого «бьянкоросси» в текущее межсезонье.

«Неста был великим футболистом, а теперь станет великим тренером. Мы выбрали его из-за сходства его видения с идеями Палладино [предыдущего тренера], что позволило нам обойтись без перестройки состава. Неста-футболист – настоящая легенда, один из лучших защитников всех времён», – заявил в интервью Mediaset Галлиани.

В дебютном матче под руководством Несты «Монца» взяла верх над «Зюйдтиролем» в Кубке Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались представители Серии А – 9:8.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Алессандро Неста Монца ещё теги

Новости по матчу

09 Августа
01:50
Ставка и прогноз на матч Монца — Зюйдтироль Кубка Италии — 9 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Спартак» получил предложение по легионеру «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии» Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.08.24 в 19:00
Кремонезе Кремонезе
Бари Бари
1.84 3.45 4.40
Видео
10.08.24 в 19:30
Верона Верона
Чезена Чезена
1.56 4.10 5.80
Видео
10.08.24 в 21:45
Эмполи Эмполи
Катанзаро Катанзаро
1.50 4.30 6.20
Видео
10.08.24 в 22:15
Наполи Наполи
Модена Модена
1.16 7.80 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
06:51 · Италия. Кубок
Галлиани: «Неста станет великим тренером»
16 Июня
13:58 · Италия. Кубок
​Фраттези: «Заблокировал сестру, когда она отпраздновала победу «Ювентуса» в Кубке Италии» 2
18 Мая
10:15 · Италия. Кубок
Капелло высказался об увольнении Аллегри из «Ювентуса»
16 Мая
09:14 · Италия. Кубок
Гасперини: «Аталанта» сделала не меньше «Ювентуса» для победы» 1
07:33 · Италия. Кубок
Аллегри установил рекорд, побив достижение Манчини
02:20 · Италия. Кубок
Ди Ливио: «Влахович молодец, Рабио разочаровал»
02:02 · Италия. Кубок
​Элканн: «Кубок - это хорошо»
01:41 · Италия. Кубок
Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» 12
00:20 · Италия. Кубок
«Ювентус» прервал серию неудачных матчей 1
15 Мая
23:27 · Италия. Кубок
Миранчук вышел на замену в финале Кубка Италии во втором тайме
23:10 · Италия. Кубок
«Ювентус» минимально ведёт у «Аталанты» после перерыва финала Кубка Италии
22:15 · Италия. Кубок
«Ювентус» начал финал Кубка Италии с быстрого гола Влаховича
21:30 · Италия. Кубок
«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:13 · Италия. Кубок
Миранчук – в запасе «Аталанты» на финал Кубка Италии
14 Мая
22:27 · Италия. Кубок
Миранчук – в заявке «Аталанты» на финал Кубка Италии
13 Мая
04:14 · Италия. Серия А
«Ювентус» уволит Аллегри даже в случае победы в Кубке Италии 1
27 Апреля
13:34 · Италия. Кубок
Аллегри: Гасперини проделывает отличную работу с «Аталантой»
25 Апреля
00:11 · Италия. Кубок
«Аталанта» дожала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии 4
24 Апреля
21:30 · Италия. Кубок
«Аталанта» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
03:48 · Италия. Кубок
Перин: «Ювентус» проявляет лучшие качества, будучи загнанным в угол»
02:57 · Италия. Кубок
«Ювентус» выходил в финал Кубка Италии 22 раза – на шесть раз больше ближайшего преследователя
01:28 · Италия. Кубок
Аллегри – о выходе «Ювентуса» в финал: «Мы знали, что придётся страдать»
01:03 · Италия. Кубок
​Марушич: «Провели отличный матч»
00:56 · Италия. Кубок
​Тудор: «Горжусь командой»
00:54 · Италия. Кубок
Милик: «Плохой матч, но мы рады выйти в финал»
Все новости
Рекомендуем