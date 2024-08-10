Галлиани: «Неста станет великим тренером»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани высоко оценивает тренерские перспективы Алессандро Несты.

Легендарный экс-защитник «Милана» и «Лацио» был назначен на должность рулевого «бьянкоросси» в текущее межсезонье.

«Неста был великим футболистом, а теперь станет великим тренером. Мы выбрали его из-за сходства его видения с идеями Палладино [предыдущего тренера], что позволило нам обойтись без перестройки состава. Неста-футболист – настоящая легенда, один из лучших защитников всех времён», – заявил в интервью Mediaset Галлиани.

В дебютном матче под руководством Несты «Монца» взяла верх над «Зюйдтиролем» в Кубке Италии. Встреча завершилась со счётом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались представители Серии А – 9:8.