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Италия. Кубок Италии

​Фраттези: «Заблокировал сестру, когда она отпраздновала победу «Ювентуса» в Кубке Италии»

16 Июня 2024 • 13:58 Комментировать (2)

Футболист миланского «Интера» Давиде Фраттези поведал о том, что был вынужден заблокировать свою сестру Кьяру после того, как «Ювентус» выиграл в финале Кубка Италии у «Аталанты». Дело в том, что Кьяра встречается с нападающим «Юве» Уэстоном Маккенни, в связи с чем вместе с ним радовалась единственному трофею туринского гранда в минувшем сезоне. Фраттези это не понравилось:

- Я заблокировал её на четыре дня, - цитирует слова итальянского игрока La Repubblica.

Напомним, что миланский «Интер» отомстил злейшему конкуренту приличествующим образом -  стал чемпионом Италии в 20-й раз в своей истории.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Уэстон Маккенни Давиде Фраттези ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Juventissimo
16 Июня 2024 в 14:11
20 против 38-ми. И в чём заключается месть?)
intermerdano
16 Июня 2024 в 14:02
Спасибо, что не перешёл в Юве, такое полено ещё поискать надо.
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