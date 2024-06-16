​Фраттези: «Заблокировал сестру, когда она отпраздновала победу «Ювентуса» в Кубке Италии»

Футболист миланского «Интера» Давиде Фраттези поведал о том, что был вынужден заблокировать свою сестру Кьяру после того, как «Ювентус» выиграл в финале Кубка Италии у «Аталанты». Дело в том, что Кьяра встречается с нападающим «Юве» Уэстоном Маккенни, в связи с чем вместе с ним радовалась единственному трофею туринского гранда в минувшем сезоне. Фраттези это не понравилось:

- Я заблокировал её на четыре дня, - цитирует слова итальянского игрока La Repubblica.

Напомним, что миланский «Интер» отомстил злейшему конкуренту приличествующим образом - стал чемпионом Италии в 20-й раз в своей истории.