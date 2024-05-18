Капелло высказался об увольнении Аллегри из «Ювентуса»

Фабио Капелло, ранее возглавлявший сборную России и ряд топ-клубов, поделился мнением после отставки Массимилиано Аллегри из «Ювентуса».

- Его карьера говорит сама за него, Массимилиано заслуживает уважения. Его реакция в конце финального матча Кубка Италии меня удивила, это было что-то большее, чем просто вспышка. Аллегри чувствовал, что его уход всё ближе, и покинул клуб гордо, завоевав трофей, - цитирует Капелло Calcio Mercato.

Напомним, в пятницу туринский клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом. В сообщении «Ювентуса» подчёркивалось, что решение об отставке связано с его поведением в матче с «Аталантой» (1:0).