Гасперини: «Аталанта» сделала не меньше «Ювентуса» для победы»

В финальном матче Кубка Италии «Аталанта» проиграла туринскому «Ювентусу» с минимальным счетом 0:1. Об этом поражении высказался главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Мы играли против сильного соперника, который очень хорошо оборонялся и выходил в атаку. Мои подопечные показали хороший футбол, долгое время владели инициативой. У нас не было много моментов, но были шансы переломить ход встречи. Не думаю, что «Ювентус» сделал больше для победы, чем мы», - передает слова специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице.