Аллегри установил рекорд, побив достижение Манчини

Накануне состоялся финальный поединок Кубка Италии, в котором туринскому «Ювентусу» противостояла «Аталанта». Подопечные Массимилиано Аллегри отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в самом начале встречи забил сербский форвард Душан Влахович.

Благодаря этому успеху Аллегри стал самым титулованным тренером в истории национального Кубка. На счету наставника «старой синьоры» пять побед в этом турнире. Он обошел Роберто Манчини и Свена-Йорана Эрикссона, в активе которых по четыре победы.

Контракт Массимилиано с туринским грандом рассчитан до середины 2025 года.