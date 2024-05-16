Ди Ливио: «Влахович молодец, Рабио разочаровал»

Итальянский «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, в финале турнира команда Массимилиано Аллегри переиграла «Аталанту». Успех клуба прокомментировал Анджело ди Ливио - бывший игрок клуба, вместе с ним становившийся победителем Лиги чемпионов в 1996 году - в последний раз, когда «Ювентус» взял трофей. Он высоко оценил усилия Влаховича, забившего гол, но выразил разочарование действиями Рабио:

- Влахович - лучший игрок матча. А Рабио разочаровал. Он не мог взять команду в свои руки и организовать игру, - цитирует слова ди Ливио Juvenews.eu.

Туринский «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии в пятнадцатый раз за всю свою историю.