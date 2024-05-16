​Элканн: «Кубок - это хорошо»

Итальянский «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, в финале турнира команда Массимилиано Аллегри переиграла «Аталанту». Успех принёс ранний гол Душана Влаховича. Итоги турнира прокомментировал президент клуба Джон Элканн:

- Очень приятно быть тут, вернуться к победам и выиграть Кубок. Особенно я рад за молодых ребят, которые ещё ничего не выигрывали. Будем считать этот вечер особым для «Ювентуса», - цитирует слова Элканна Juvenews.eu.

Туринский «Ювентус» стал обладателем Кубка Италии в пятнадцатый раз за всю свою историю. В предыдущий раз это случилось в 2021 году.