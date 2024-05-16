Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду»

Массимилиано Аллегри, наставник туринского клуба, высказался после победы в Кубке Италии.

Напомним, в среду прошёл финальный матч между «Ювентусом» и «Аталантой» и завершился победой команды Аллегри со счётом 1:0.

- Я очень рад за своих игроков, они порадовали клуб, меня, наших болельщиков. Побеждать – это в ДНК «Ювентуса».

Если в следующем сезоне я не буду тренировать этот клуб, то оставлю после себя сильную команду, - цитирует итальянского специалиста TuttoMercatoWeb.

«Ювентус» в Серии А идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 67 очков. В следующем туре туринцы сыграют против «Болоньи», встреча пройдёт 20 мая.