«Ювентус» прервал серию неудачных матчей

Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Аталанту» и завоевала трофей Кубка Италии.

Встреча прошла в среду на «Стадио Олимпико» и завершилась победой туринского коллектива со счётом 1:0, автором гола стал форвард Душан Влахович. Таким образом, «Ювентус» прервал свою неудачную серию. В шести предыдущих встречах туринцы не могли победить – было пять ничьих и одно поражение.

В следующем туре Серии А «Ювентус» встретится с «Болоньей», матч пройдёт 20 мая. «Ювентус» в текущем сезоне итальянского чемпионата набрал 67 баллов и идёт на четвёртом месте.