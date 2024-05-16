Миранчук без гола, Гасперини без трофеев: «Ювентус» взял Кубок Италии, победив «Аталанту»

В финале Кубка Италии сошлись «Аталанта» и «Ювентус». Для «старой синьоры» это был шанс скрасить ужасную вторую половину сезона.

«Аталанта» пробилась не только в финал Кубка Италии, но и в финал Лиги Европы. Отличная возможность для бергамасков завоевать хотя бы один трофей. Тем более что Джан Пьеро Гасперини, поднявший «Аталанту» на невиданные ранее высоты, не выигрывал с ней ни одного турнира.

Понятно, что взять чемпионский титул зачастую сложнее, чем кубковый. Во внутренней лиге для этого надо давать результат на протяжении всего сезона, а в Кубке достаточно выиграть несколько матчей. Хотя тоже тут не преуменьшить бы заслуги – попробуй их все выиграть.

Сейчас «Аталанта» ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов через Серию A. Для неё это нормально. А вот нормально ли для «Ювентуса» выиграть лишь один матч в чемпионате за предыдущие десять туров? Вопрос риторический.

«Бьянконери» в финале Кубка решили не откладывать дело в долгий ящик. Отличились уже на четвёртой минуте. Камбьясо вывел один на один Влаховича, и тот поразил правый угол ворот Карнесекки (0:1). Радость туринских футболистов была огромной.

Однако играть же ещё предстояло долго. Гатти не попал головой в ворота после скидки Маккенни, иначе бы 0:2 стало. «Аталанта» первое подобие своего момента создала на тринадцатой минуте. Лукман покатил вперёд на Пашалича, который промедлил, и мяч выбил Данило Луис.

Полчаса перед перерывом прошли тихо. По неточному кручёному удару примерно с линии штрафной нанесли де Кетеларе и Пашалич. В концовке тайма Пашалич, когда наносил заблокированный удар, сфолил против Маккенни.

В начале второго тайма Лукман пробивал в дальний угол, а мяч, срикошетив от Бремера, отправился на угловой. Позже резвую контратаку провёл «Ювентус», Кьеза отдал на Влаховича, а тот с близкого расстояния направил мяч в Карнесекки.

Гасперини выпустил на замену в том числе Алексея Миранчука, у которого довольно быстро появился супершанс сравнять счёт. Руджери сделал доставку с левого фланга, а бывший игрок «Локомотива» подкинул отскочивший от газона мяч выше перекладины.

Тут же забил «Ювентус». Камбьясо подал справа, и Влахович головой поразил левый угол. Душан от души отпраздновал гол, как следует, ринулся на беговые дорожки поближе к фанатам. В общем, выпустил пар, а потом оказалось, что офсайд был. И счёт 0:1 остался.

Команды ещё по разу в каркас ворот попали. Лукман – в штангу, Миретти – в перекладину. «Аталанте» не суждено было отыграться. Аллегри разъярился на бровке и был удалён. «Ювентус» выиграл Кубок Италии впервые за три года, а Гасперини по-прежнему остаётся без трофеев.

Кирилл Иванцов