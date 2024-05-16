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Италия. Кубок Италии

Миранчук без гола, Гасперини без трофеев: «Ювентус» взял Кубок Италии, победив «Аталанту»

16 Мая 2024 • 00:02 Комментировать (1)
Аталанта
0:1
Ювентус
окончен

В финале Кубка Италии сошлись «Аталанта» и «Ювентус». Для «старой синьоры» это был шанс скрасить ужасную вторую половину сезона.

Протокол игры  
Аталанта0:1Ювентус
  4'Влахович Душан (0:1)
Карнесекки МаркоДжимсити Берат  78'Хин Исак  17' 59' (Миранчук Алексей ( 59') Де Рон Мартен 65' (Толой Рафаэл ( 65') Дзаппакоста Давиде 59' (Скальвини Джорджио ( 59') Руджери МаттеоПашалич Марио 59' (Хатебур Ханс ( 59') Эдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнЛукман АдемолаДе Кетеларе Шарль 46' (Туре Эль Билал ( 46')
Запасные: Баккер МитчелАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо Хуан
Перин МаттиаГатти ФедерикоБремер Глейсон  90'Данило ЛуисКамбьясо Андреа 81' (Милик Аркадиуш ( 81') Маккенни УэстонНиколусси Кавилья Ханс 62' (Миретти Фабио ( 62') Рабио АдриенАйлинг СамуэльВлахович Душан  56' 81' (Веа Тимоти ( 81') Кьеза Федерико 69' (Йылдыз Кенан ( 69')
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАлекс СандроЩесны ВойцехДжало ТьягуАлькарас КарлосПинсольо КарлоКостич Филип
15 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

«Аталанта» пробилась не только в финал Кубка Италии, но и в финал Лиги Европы. Отличная возможность для бергамасков завоевать хотя бы один трофей. Тем более что Джан Пьеро Гасперини, поднявший «Аталанту» на невиданные ранее высоты, не выигрывал с ней ни одного турнира.

Понятно, что взять чемпионский титул зачастую сложнее, чем кубковый. Во внутренней лиге для этого надо давать результат на протяжении всего сезона, а в Кубке достаточно выиграть несколько матчей. Хотя тоже тут не преуменьшить бы заслуги – попробуй их все выиграть.

Сейчас «Аталанта» ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов через Серию A. Для неё это нормально. А вот нормально ли для «Ювентуса» выиграть лишь один матч в чемпионате за предыдущие десять туров? Вопрос риторический.

«Бьянконери» в финале Кубка решили не откладывать дело в долгий ящик. Отличились уже на четвёртой минуте. Камбьясо вывел один на один Влаховича, и тот поразил правый угол ворот Карнесекки (0:1). Радость туринских футболистов была огромной.

Однако играть же ещё предстояло долго. Гатти не попал головой в ворота после скидки Маккенни, иначе бы 0:2 стало. «Аталанта» первое подобие своего момента создала на тринадцатой минуте. Лукман покатил вперёд на Пашалича, который промедлил, и мяч выбил Данило Луис.

Полчаса перед перерывом прошли тихо. По неточному кручёному удару примерно с линии штрафной нанесли де Кетеларе и Пашалич. В концовке тайма Пашалич, когда наносил заблокированный удар, сфолил против Маккенни.

В начале второго тайма Лукман пробивал в дальний угол, а мяч, срикошетив от Бремера, отправился на угловой. Позже резвую контратаку провёл «Ювентус», Кьеза отдал на Влаховича, а тот с близкого расстояния направил мяч в Карнесекки.

Гасперини выпустил на замену в том числе Алексея Миранчука, у которого довольно быстро появился супершанс сравнять счёт. Руджери сделал доставку с левого фланга, а бывший игрок «Локомотива» подкинул отскочивший от газона мяч выше перекладины.

Тут же забил «Ювентус». Камбьясо подал справа, и Влахович головой поразил левый угол. Душан от души отпраздновал гол, как следует, ринулся на беговые дорожки поближе к фанатам. В общем, выпустил пар, а потом оказалось, что офсайд был. И счёт 0:1 остался.  

Команды ещё по разу в каркас ворот попали. Лукман – в штангу, Миретти – в перекладину. «Аталанте» не суждено было отыграться. Аллегри разъярился на бровке и был удалён. «Ювентус» выиграл Кубок Италии впервые за три года, а Гасперини по-прежнему остаётся без трофеев.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта

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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
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