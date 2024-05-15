Миранчук вышел на замену в финале Кубка Италии во втором тайме

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на матч финала Кубка Италии во втором тайме поединка. Это случилось на 60-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу соперника «Аталанты», туринского «Ювентуса». Заменил Алексей хорватского полузащитника бергамасков Марио Пашалича.

Напомним, что «Ювентус» ведёт благодаря быстрому голу Душана Влаховича, серб оформил взятие ворот почти в самом начале встречи – на её четвёртой минуте.

Текстовую трансляцию мачта «Аталанты» и «Ювентуса» проводит наш портал. Остаётся чуть более получаса игрового времени, учитывая добавленное.