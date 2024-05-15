«Ювентус» минимально ведёт у «Аталанты» после перерыва финала Кубка Италии

Вечером среды в Италии проходит финальный матч Кубка страны. Сражаются в нём «Аталанта» из Бергамо и «Ювентус» из Турина, пока что на момент перерыва в матче к успеху ближе именно «бьянконери». На четвёртой минуте игры Душан Влахович, форвард «Ювентуса» забил быстрый гол своей команды. «Аталанта» пока что ничего не смогла ответить туринцам.

Напомним, что текстовую трансляцию этой игры проводит наш портал. На скамейке у «Аталанты» есть российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук. Впереди второй тайм решающего матча турнира, который вот-вот стартует через считаные минуты.