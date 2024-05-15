«Ювентус» начал финал Кубка Италии с быстрого гола Влаховича

В финальном матче текущего розыгрыша Кубка Италии оперативно открыт счёт. На четвёртой минуте это сделал форвард «бьянконери» Душан Влахович, поразивший ворота «Аталанты» из Бергамо.

Камбьясо получил игровой снаряд на правом фланге в центральной части поля и отдал шикарный пас вперёд, Влахович убежал на рандеву с голкипером, поставил спину Хину, а затем классным ударом в правый угол переиграл голкипера бергамасков.

Следить за дальнейшими событиями встречи «Ювентуса» и «Аталанты» можно в текстовой трансляции, которую поминутно ведёт наш портал. Впереди «Юве», 1:0.