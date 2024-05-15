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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» начал финал Кубка Италии с быстрого гола Влаховича

15 Мая 2024 • 22:15 Комментировать
Аталанта
0:1
Ювентус
1 2.65 X 3.10 2 2.90
перерыв

В финальном матче текущего розыгрыша Кубка Италии оперативно открыт счёт. На четвёртой минуте это сделал форвард «бьянконери» Душан Влахович, поразивший ворота «Аталанты» из Бергамо.

Камбьясо получил игровой снаряд на правом фланге в центральной части поля и отдал шикарный пас вперёд, Влахович убежал на рандеву с голкипером, поставил спину Хину, а затем классным ударом в правый угол переиграл голкипера бергамасков.

Следить за дальнейшими событиями встречи «Ювентуса» и «Аталанты» можно в текстовой трансляции, которую поминутно ведёт наш портал. Впереди «Юве», 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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Сегодня, 15 Мая
22:15 · Италия. Кубок
«Ювентус» начал финал Кубка Италии с быстрого гола Влаховича
21:30 · Италия. Кубок
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