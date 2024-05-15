Миранчук – в запасе «Аталанты» на финал Кубка Италии

«Аталанта» и «Ювентус» объявили, в каких составах начнут финальный матч Кубка Италии.

Алексей Миранчук, российский полузащитник клуба из Бергамо, остался в запасе. Встреча пройдёт сегодня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по мск.

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Хин, Джимсити, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Миретти, Рабьо, Костич, Влахович, Кьеза.

За текстовой трансляцией этого поединка можно будет следить на портале LiveResult.ru.