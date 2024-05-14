Миранчук – в заявке «Аталанты» на финал Кубка Италии

Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты» из Бергамо – в заявке своего клуба на главный матч текущего розыгрыша Кубка Италии. В финале турнира бергамаски сыграют с туринским «Ювентусом». Игра состоится в грядущую среду, 15 мая. Всего в заявку «Аталанты» попал 21 футболист, делится клубная пресс-служба.

Напомним, что «Аталанта» может по итогу сезона выиграть два трофея – уже упомянутый Кубок Италии, а также Кубок Лиги Европы УЕФА, в финале которой бергамаскам предстоит сыграть с пока непобедимым в текущем сезоне леверкузенским «Байером». Помимо этого, «Аталанта» имеет шансы занять место в зоне Лиги чемпионов УЕФА в чемпионате Италии.