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Италия. Кубок Италии

Миранчук – в заявке «Аталанты» на финал Кубка Италии

14 Мая 2024 • 22:27 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
1 2.65 X 3.10 2 2.80
Через 22 ч. 48 мин.

Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты» из Бергамо – в заявке своего клуба на главный матч текущего розыгрыша Кубка Италии. В финале турнира бергамаски сыграют с туринским «Ювентусом». Игра состоится в грядущую среду, 15 мая. Всего в заявку «Аталанты» попал 21 футболист, делится клубная пресс-служба.

Напомним, что «Аталанта» может по итогу сезона выиграть два трофея – уже упомянутый Кубок Италии, а также Кубок Лиги Европы УЕФА, в финале которой бергамаскам предстоит сыграть с пока непобедимым в текущем сезоне леверкузенским «Байером». Помимо этого, «Аталанта» имеет шансы занять место в зоне Лиги чемпионов УЕФА в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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