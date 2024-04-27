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Италия. Кубок Италии

Аллегри: Гасперини проделывает отличную работу с «Аталантой»

27 Апреля 2024 • 13:34 Комментировать
Аталанта
...
Ювентус
15.05 19:00

Массимилиано Аллегри, наставник туринского «Ювентуса», высказался о главном тренере «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, «Ювентус» и «Аталанта» сыграют в финальном матче Кубка Италии, встреча между двумя этими командами состоится 15 мая.

- Гасперини проделывает отличную работу со своей командой, «Аталанта» заметно прибавляет, их дела складываются отличном. Они дошли до полуфинала Лиги Европы, вышли в финал Кубка Италии, во внутреннем чемпионате они также ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, - цитирует специалиста Corriere dello Sport.

«Ювентус» находится на третьем место в таблице Серии А, набрав в 33 матчах 64 балла. «Аталанта» набрала 54 очка и идёт шестой.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Массимилиано Аллегри Джан Пьеро Гасперини ещё теги

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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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