Инсайдер Романо поделился инсайдом о будущем Аллегри в «Ювентусе»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Мои источники продолжают говорить мне, что вероятность ухода Аллегри в конце сезона более чем конкретна, хоть его контракт и рассчитан ещё на год. Ожидается, что Аллегри уйдёт летом», - сказал Аллегри в подкасте Here We Go.

В воскресенье «Ювентус» обыграл на своём поле «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. На текущий момент команда Массимилиано Аллегри занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя