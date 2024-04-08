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Инсайдер Романо поделился инсайдом о будущем Аллегри в «Ювентусе»

08 Апреля 2024 • 13:17 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Мои источники продолжают говорить мне, что вероятность ухода Аллегри в конце сезона более чем конкретна, хоть его контракт и рассчитан ещё на год. Ожидается, что Аллегри уйдёт летом», - сказал Аллегри в подкасте Here We Go.

В воскресенье «Ювентус» обыграл на своём поле «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. На текущий момент команда Массимилиано Аллегри занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя

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Ювентус Массимилиано Аллегри Фабрицио Романо ещё теги
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Сегодня, 08 Апреля
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