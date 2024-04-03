«Фиорентина» выиграла первый кубковый полуфинал у «Аталанты»

«Фиорентина» с «Аталантой» сошлись в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Первая треть поединка была без моментов. После этого навес Николаса Гонсалеса мог стать голевым, хотя мяч никого не коснулся, вратарь среагировал. Вскоре голкипер «фиалок» начал атаку длинным пасом, а завершил ее Роландо Мандрагора ударом из пределов штрафной впритирку с левой штангой - 1:0. После кросса слева Гонсалес опасно пробил головой - парировано. Он же бил ногой с левого края штрафной, и снова вратарь на месте. У гостей первые моменты начали появляться в последней четверти. Митчел Баккер немного не попал, а Джанлука Скамакка из-за пределов штрафной заставил поработать вратаря.

1:0, «фиалки» выиграли первую половину противостояния. Алексей Миранчук провел на поле первый тайм и получил желтую карточку.