Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

«Фиорентина» выиграла первый кубковый полуфинал у «Аталанты»

03 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать
Фиорентина
1:0
Аталанта
окончен

«Фиорентина» с «Аталантой» сошлись в первом полуфинальном матче Кубка Италии. Первая треть поединка была без моментов. После этого навес Николаса Гонсалеса мог стать голевым, хотя мяч никого не коснулся, вратарь среагировал. Вскоре голкипер «фиалок» начал атаку длинным пасом, а завершил ее Роландо Мандрагора ударом из пределов штрафной впритирку с левой штангой - 1:0. После кросса слева Гонсалес опасно пробил головой - парировано. Он же бил ногой с левого края штрафной, и снова вратарь на месте. У гостей первые моменты начали появляться в последней четверти. Митчел Баккер немного не попал, а Джанлука Скамакка из-за пределов штрафной заставил поработать вратаря.

1:0, «фиалки» выиграли первую половину противостояния. Алексей Миранчук провел на поле первый тайм и получил желтую карточку.

Протокол игры  
Фиорентина1:0Аталанта
(1:0) Мандрагора Роландо31'  
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМиленкович НиколаРаньери ЛукаПаризи ФабьяноМандрагора Роландо  55'Бонавентура ДжакомоГонсалес НиколасБельтран Лукас 78' (Мело Артур ( 78') Куаме Кристиан  81'Белотти Андреа 85' (Иконе Жонатан ( 85')
Запасные: Нзола М'БалаИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКомуццо ПьетроКристенсен ОливерФараони МаркоСоттиль РиккардоДункан АльфредДодо ДомилсонБарак АнтонинКастровилли ГаэтаноЛопес МаксимБираги Кристиано
Карнесекки МаркоДжимсити БератХин ИсакКолашинац СеадХольм Эмиль 89' (Хатебур Ханс ( 89') Руджери Маттео 60' (Баккер Митчел ( 60') Пашалич Марио 46' (Скамакка Джанлука ( 46'  90') Де Рон Мартен  79'Копмейнерс ТëнМиранчук Алексей  28' 46' (Эдерсон Хонорато ( 46') Лукман Адемола 78' (Туре Эль Билал ( 78')
Запасные: Толой РафаэлПаломино ХосеАдопо НдариРосси ФранческоМуссо ХуанДзаппакоста Давиде
03 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина

Новости по матчу

03 Апреля
21:30
«Фиорентина» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:20
Миранчук – в старте «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии
13:21
Ставка и прогноз на матч Фиорентина — Аталанта Кубка Италии — 3 апреля 2024
02:33
Фиорентина - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Апреля
21:21
Ставка и прогноз на точный счёт матча Фиорентина — Аталанта Кубка Италии — 3 апреля 2024
13:25
Ставка и прогноз на матч Фиорентина — Аталанта Кубка Италии — 3 апреля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Аталанта Аталанта
1
0
2.41 3.35 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
03 Апреля
23:57 · Италия. Кубок
«Фиорентина» выиграла первый кубковый полуфинал у «Аталанты»
21:30 · Италия. Кубок
«Фиорентина» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:20 · Италия. Кубок
Миранчук – в старте «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии
01:17 · Италия. Серия А
Кьеза: «Критика «Ювентуса» была справедливой»
00:52 · Италия. Кубок
Аллегри прокомментировал первую победу «Ювентуса» с февраля
00:34 · Италия. Кубок
Тудор: «Сегодня нам противостоял не тот «Ювентус», что три дня назад»
00:26 · Италия. Кубок
Влахович – о победе «Ювентуса»: «Было важно выиграть в такой трудный момент»
00:00 · Италия. Кубок
«Ювентус» уверенно переиграл «Лацио» в кубковом полуфинале
02 Апреля
23:57 · Италия. Серия А
Влахович – третий игрок Серии А, забивший 10+ голов в 2024 году
22:31 · Италия. Серия А
Джунтоли рассказал о трансферных планах «Ювентуса»
22:08 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном увольнении Аллегри
21:30 · Италия. Кубок
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
20:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» озвучил состав на кубковую битву с «Лацио»
12 Января
22:55 · Италия. Кубок
«Аталанта» оспаривает дисквалификацию Гасперини
06:31 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Ювентус» показал свои наилучшие качества»
Все новости
Рекомендуем