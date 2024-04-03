Миранчук – в старте «Аталанты» на полуфинал Кубка Италии

Алексей Миранчук, полузащитник «Аталанты» из Бергамо – в старте своего клуба на матч полуфинала Кубка Италии против «Фиорентины». Напомним, что игра пройдёт вечером среды во Флоренции. Ответный матч пройдёт в конце апреля в Бергамо.

Миранчук в последнее время активно забивает и ассистирует за свою команду. Так, в последних четырёх матчах за «Аталанту» у него один гол и четыре оформленных ассиста. А всего в сезоне у Алексея четыре гола и 11 голевых передач, если мы возьмём все турниры.

Текстовую трансляцию игры «Фиорентины» и «Аталанты» проведёт наш портал. Стартуем в 22:00 по московскому времени!