Аллегри прокомментировал первую победу «Ювентуса» с февраля

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил выступление команды в матче Кубка Италии против «Лацио» (2:0).

Туринский коллектив добился успеха в первом полуфинальном поединке благодаря голам Федерико Кьезы и Душана Влаховича, забитым во втором тайме.

«Было важно вернуться на победный путь, даже учитывая то, что Кубок Италии и Серия А – разные турниры. В первом тайме игра была равной, после перерыва мы заиграли быстрее и забили два гола очень сильному сопернику. Но это ещё не конец, ведь нам нужно показать себя и в ответном матче.

Что я сказал игрокам в перерыве? Я действительно верю в то, что футбол – простая игра. Я сказал, чтобы они бежали к воротам, где мы в любом случае что-нибудь придумаем», – сказал в интервью Mediaset Аллегри.

Ответный матч «Лацио» против «Ювентуса» состоится 23 апреля.